Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Трамп назвал демократов самым проблемным фактором на выборах в США

Трамп заявил, что больше всего ожидает проблем от демократов. По его словам, в величайшем мошенничестве в истории будут виноваты именно они, а не Китай, РФ и Иран. Президент США в июне заявлял, что президентские выборы могут стать "самыми сфальсифицированными" в истории страны.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп ожидает больших проблем от демократов на выборах в США

RT на русском20:07
РБК

Трамп предрек большие проблемы от демократов на выборах президента США

РБК20:04
Lenta.ru

Трамп предупредил о «величайшем мошенничестве» на выборах президента США

Lenta.ru18:49
ТАСС

Трамп заявил, что на выборах большой проблемой станут демократы, а не Россия

ТАСС19:31
Коммерсантъ

Трамп: на выборах главной проблемой будут демократы, а не Россия или Китай

Коммерсантъ19:02
РИА Новости

Трамп: демократы доставят больше проблем на выборах, чем РФ, Китай и Иран

РИА Новости19:38
Газета.Ru

Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия

Газета.Ru18:42

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
РБК23:59
4,3K

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
26

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,1K

Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»

Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн", через которое потребители могут задавать регулятору вопросы о финансовых продуктах и услугах и оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис.
Российская газета04:13

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
26

В Белоруссии проходят акции солидарности с задержанными

Четвертая ночь демонстраций продемонстрировала снижение уровня насилия в отношении протестующих, отказ ряда силовиков от службы, а также появление "живых цепей" в знак солидарности с задержанными и пострадавшими по всей стране.
Газета.Ru02:50