Трамп назвал демократов самым проблемным фактором на выборах в США
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Трамп заявил, что больше всего ожидает проблем от демократов. По его словам, в величайшем мошенничестве в истории будут виноваты именно они, а не Китай, РФ и Иран. Президент США в июне заявлял, что президентские выборы могут стать "самыми сфальсифицированными" в истории страны.В источнике
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