с чего всё началось

Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове.

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США

Общество Украинцев предупредили о снижении размера пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

Футбол «Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью» Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Культура HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья» В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Политика Белый дом попросил составить списки противников Трампа В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.

Политика Путин рассказал об ударении в слове «украинцы» Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».

Политика Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Общество В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Экономика ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.

Армия и оружие В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.

Наука «Магический» двухслойный графен оказался странным металлом В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.