Политика
Москва 24Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США
Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 15:30
с чего всё началось
«Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове», — сообщил Трамп на своей странице в Twitter 21 февраля.Известиявчера в 11:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему американские СМИ снова говорят о вмешательстве России в выборы в США
RT на русскомвчера в 16:34
Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США
Интерфаксвчера в 11:04
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Общество
Украинцев предупредили о снижении размера пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Футбол
«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»
Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Общество
В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Ухани украинцев
Китайский новостной портал Toutiao опубликовал материал об эвакуации украинцев из Ухани из-за эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Белый дом попросил составить списки противников Трампа
В Белом доме приступили к активному выявлению идеологических противников президента США Дональда Трампа среди чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.
Происшествия
Петербурженка избила педагога на глазах у детей
Политика
Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»
Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Политика
Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ
Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Общество
В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер
Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Технологии
Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году
В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.
Общество
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Футбол
«Челси» победит «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ 22 февраля
Поединок 27-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Тоттенхэм» пройдет 22 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144
Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй увеличилось до 2144 человек.
Экономика
На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Футбол
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.