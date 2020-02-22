Политика

Мой БрянскМой БрянскТрамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» появившиеся в СМИ сообщения о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США, пишет ТАСС. В сообщениях СМИ указывалось, что Россия якобы выступает на стороне действующего американского президента.
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