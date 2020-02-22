Политика
Мой БрянскТрамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп назвал очередной «кампанией по дезинформации» появившиеся в СМИ сообщения о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США, пишет ТАСС. В сообщениях СМИ указывалось, что Россия якобы выступает на стороне действующего американского президента.
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Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США
Интерфаксвчера в 11:04
Трамп обвинил демократов в распространении дезинформации о новом вмешательстве России в выборы
Коммерсантъвчера в 15:30
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Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
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Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
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У гражданки Китая, которая была снята с поезда в Брянской области из-за высокой температуры и госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19, наличие этого возбудителя не подтвердилось.
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Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
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Общество
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Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Кино
Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Политика
Посольство России ответило на обвинения США в кибератаках на Грузию
Посольство России в Вашингтоне ответило на обвинение США в кибератаках на Грузию. Сообщение диппредставительства опубликовано в Facebook.
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Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
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Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
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В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
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Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
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На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Космос
Мощный радиоисточник в удалённой галактике излучает в сторону Земли регулярные сигналы с периодом 16 дней
В крупной галактике, находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет, обнаружен ещё один источник мощных радиосигналов специфического типа, или «быстрых радиовсплесков» (FRB), более десяти лет привлекающих внимание астрофизиков.
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У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Политика
Бизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс
Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей.