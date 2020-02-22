с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Политика Зеленский назвал Украину Средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах.

Общество Симптомы ОРВИ наблюдаются у китаянки, госпитализированной в Брянске Признаки ОРВИ наблюдаются у жительницы КНР, снятой с поезда в Брянской области и госпитализированной в инфекционное отделение с подозрениями на коронавирус, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Общество Россиянку задержали в Испании по запросу США Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» Всероссийского центра карантина растений россиянку Олесю Красилову задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.

Общество Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.

Происшествия Часть конструкций упала с башни «Москва-Сити» Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Шоу-бизнес Подарила свадебное платье сопернице Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.

Происшествия У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.

Экономика Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Происшествия Полиция Украины требует ареста шестерых участников протестов под Полтавой Украинская полиция попросила суд арестовать шестерых участников несанкционированных протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области, в который были эвакуированы граждане Украины из зараженного коронавирусом китайского города Ухань.

Футбол Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи» Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Общество Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Шоу-бизнес Сын Галкина исполнил зажигательный танец в лыжных ботинках Несмотря на довольно тяжелые лыжные ботинки, мальчик двигается энергично и не без грации. За его спиной Лиза разговаривает с инструктором.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.