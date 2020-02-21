с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Футбол В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.

Здоровье Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.

Интернет Процесс установки Windows 10 усложнился Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.

Технологии Названы опасные приложения для смартфонов Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.

Общество В Китае оценили украинские «коронапротесты» Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.