Политика
ИзвестияТрамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
«Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове»,— написал Дональд Трамп в Twitter.Коммерсантъ15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Футбол
В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии
Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Интернет
Процесс установки Windows 10 усложнился
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что, в свою очередь, усложняет для конечных пользователей процесс инсталляции операционной системы.
Общество
В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
Политика
Зеленский пообещал наказать заказчиков нападения на вернувшихся из КНР
Президент Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов и заказчиков столкновений в поселке Новые Санжары, куда прибыли эвакуированные из Уханя украинцы.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Экономика
На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Общество
Шесть регионов Сибири могут столкнуться с мусорным коллапсом
Шесть сибирских регионов могут столкнуться с мусорным коллапсом.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Кино
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Компания Netflix опубликовала в твиттере актерский состав второго сезона сериала «Ведьмак».
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
Армия и оружие
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек
Армия и оружие
В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Культура
В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино
С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Брэйтуэйта
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Удастся ли Тимуру Еремееву хорошо проявить себя в шоу «На самом деле» и вырваться из амплуа скандального сына Спартака Мишулина, покажет время.
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Общество
В Китае оценили украинские «коронапротесты»
Жители Китая оценили опубликованную на новостном портале Toutiao информацию о протестах из-за прибытия эвакуированных из Уханя украинцев в поселке Новые Санжары.
Наука
Создают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
Общество
Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили
Предлагаемое Минпромторгом увеличение ставки транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не затронет владельцев личных машин, заявил глава ведомства Денис Мантуров.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Хоккей
«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
Кино