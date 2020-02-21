Политика
ИзвестияТрамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
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с чего всё началось
«Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове»,— написал Дональд Трамп в Twitter.Коммерсантъ15:30
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