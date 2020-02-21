с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

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