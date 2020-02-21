с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Политика Путин, Меркель и Макрон выступили за соблюдение перемирия в Ливии Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соблюдение перемирия в Ливии и выступили за возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции.

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.

Экономика «Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти» Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.

Общество Зеленский заявил, что у эвакуированных из Уханя нет симптомов ОРВИ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти подготовили для эвакуированных из китайского города Ухань безопасные условия пребывания в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

Политика Путин рассказал об ударении в слове «украинцы» Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».

Политика Ищенко предположил, чем завершится борьба Сороса с Коломойским Борьба между украинским олигархом Игорем Коломойским и американским финансистом Джорджем Соросом закончится в тот момент, когда один из них поймет, что издержки от такой борьбы превысят возможную выгоду, а затем отступит.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Политика В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.

Политика Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".