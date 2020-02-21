Политика
ИзвестияТрамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
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с чего всё началось
«Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове», — сообщил Трамп на своей странице в Twitter 21 февраля.Известия11:30
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Политика
Путин, Меркель и Макрон выступили за соблюдение перемирия в Ливии
Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соблюдение перемирия в Ливии и выступили за возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции.
Общество
Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко.
Кино
Умер советский и американский актер Борис Лескин
В Москве на 98-ом году жизни умер советский и американский актер Борис Лескин.
Экономика
«Дочка» ВТБ вошла в число совладельцев «РуссНефти»
Владельцем доли в 8,48% в капитале «РуссНефти» стало ООО «Бизнес-Финанс», 100-процентная «дочка» банка ВТБ, говорится в отчете нефтяной компании за четвертый квартал 2019 года.
Экономика
«Пискаревский» выплюнул «Клевер». Продукты Пискаревского молзавода частично не добрались до полок из-за закрытия единственного дистрибутора
По словам участников рынка, в последние годы компания «Клевер» фактически являлась единственным официальным партнером «Пискаревского», обслуживая небольшие сети и одиночные магазины, тогда как с федеральными игроками производитель заключил прямые договоры.
Общество
Зеленский заявил, что у эвакуированных из Уханя нет симптомов ОРВИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти подготовили для эвакуированных из китайского города Ухань безопасные условия пребывания в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Общество
В Петербурге в городском морге устроили вечеринку со стриптизом
Политика
Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»
Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Политика
Ищенко предположил, чем завершится борьба Сороса с Коломойским
Борьба между украинским олигархом Игорем Коломойским и американским финансистом Джорджем Соросом закончится в тот момент, когда один из них поймет, что издержки от такой борьбы превысят возможную выгоду, а затем отступит.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Кино
«Финал удался, остальное — не особо»: появились рецензии на «Вперёд» от Pixar
В сети начали появляться рецензии на новый мультфильм Pixar и Disney «Вперёд».
Политика
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Политика
Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в КНР из-за собаки украинку
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани без своей собаки, и пообещал вернуть её на родину.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Политика
Сергей Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах
Общество
Переселенцы из Донецка доставили продукты к санаторию на Украине, где находятся эвакуированные из Уханя
«К санаторию в Новых Санжарах, в котором разместили карантин из Уханя, переселенцы из Донецка привезли продукты, разгрузили, от интервью отказались и уехали», — говорится в сообщении.
Футбол
Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»
Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Футбол
Футболист из итальянского чемпионата может перейти в «Локомотив»
Игрок итальянского "Лечче" Ганелли Имбула близок к переходу в московский "Локомотив", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Глава минздрава Украины передумала жить с эвакуированными из Уханя
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля высказала желание провести две недели карантина с украинцами, эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса COVID-2019, покинула территорию санатория в Новых Санжарах меньше чем через сутки.