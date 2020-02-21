Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
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с чего всё началось
«Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове», — сообщил Трамп на своей странице в Twitter
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