с чего всё началось

Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове.

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США

Здоровье Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Футбол В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.

Игры Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Общество СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий в будущем Ненюченко объяснила, что пенсии будут снижаться из-за наличия «ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости и теневой выплаты заработной платы».