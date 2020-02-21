Политика
Москва 24Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США
Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
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Еще одна кампания по дезинформации запущена демократами в Конгрессе, которые говорят, что Россия предпочитает меня любому из ничего не делающих кандидатов от демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 15:30
с чего всё началось
«Демократы в конгрессе начали очередную кампанию по дезинформации, утверждая, что Россия предпочитает меня любому из кандидатов от ничего не делающих демократов, которые спустя две недели до сих пор не смогли подсчитать свои голоса в Айове», — сообщил Трамп на своей странице в Twitter 21 февраля.Известиявчера в 11:30
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Почему американские СМИ снова говорят о вмешательстве России в выборы в США
RT на русскомвчера в 16:34
Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США
Интерфаксвчера в 11:04
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