Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Насилие в американских городах, находящихся под управлением демократов, можно прекратить только при помощи силы, считает президент США Дональд Трамп, о чем он написал в Twitter. Так глава государства прокомментировал прокатившиеся по всей стране беспорядки, в том числе в Портленде, штат Орегон.