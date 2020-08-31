Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США
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Насилие в американских городах, находящихся под управлением демократов, можно прекратить только при помощи силы, считает президент США Дональд Трамп, о чем он написал в Twitter. Так глава государства прокомментировал прокатившиеся по всей стране беспорядки, в том числе в Портленде, штат Орегон.В источнике
С чего всё началось
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал президент в своем Twitter
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