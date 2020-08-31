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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Насилие в американских городах, находящихся под управлением демократов, можно прекратить только при помощи силы, считает президент США Дональд Трамп, о чем он написал в Twitter. Так глава государства прокомментировал прокатившиеся по всей стране беспорядки, в том числе в Портленде, штат Орегон.В источнике
С чего всё началось
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — это сила!" — написал президент в своем Twitter
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РИА Новости02:54
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РБК

Трамп назвал способ остановить беспорядки в США

РБК19:19
Газета.Ru

Трамп назвал единственный способ остановить беспорядки в США

Газета.Ru04:59
РИА Новости

Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США

РИА Новости02:54
Известия

Трамп заявил о возможности прекратить беспорядки в городах только силой

Известия19:45
Взгляд.ру

Эксперт объяснил угрозу Трампа силой подавить погромы в США

Взгляд.ру05:04
RT на русском

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

RT на русском17:46
ТАСС

Трамп заявил, что только силой можно прекратить беспорядки в США

ТАСС17:10

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
РИА Новости02:37
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В Кремле назвали сроки встречи Путина и Лукашенко в Москве

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в Москве в течение ближайших двух недель, заявил 31 августа журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна06:04
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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Расходы россиян на сборы ребенка в школу с 2005 года выросли в 6 раз

Опрос показал, что основной статьей расходов является покупка школьной и спортивной формы, сменной и другой обуви для школы - в 2005 году из семейного бюджета для этого нужно было выделить 2904 рубля, на данный момент, как отмечают социологи, это обойдётся в среднем в 15 415 рублей.
Интерфакс - Россия04:40
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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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