Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ
В настоящее время важнейшей мировой проблемой является заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям, считает президент США Дональд Трамп.В источнике
С чего всё началось
Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире
Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой.
ТАСС17:24
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Чем российские критерии применения ядерного оружия отличаются от американских?
Взгляд.ру10 августа в 12:10