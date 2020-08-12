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Интерфакс
Интерфакс

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

В настоящее время важнейшей мировой проблемой является заключение соглашения с Россией по ядерным вооружениям, считает президент США Дональд Трамп.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой.
ТАСС17:24
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

ТАСС17:24
Российская газета

Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению

Российская газета22:57
РБК

Трамп назвал ядерные переговоры с Россией «самой большой проблемой»

РБК21:50
Lenta.ru

Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Lenta.ru18:13
РИА Новости

Трамп заявил о «сильном желании» России заключить с США «ядерный пакт»

РИА Новости23:08
REGNUM

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

REGNUM17:50
Взгляд.ру

Чем российские критерии применения ядерного оружия отличаются от американских?

Взгляд.ру10 августа в 12:10

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБКвчера в 07:45
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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