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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "очень хочет" заключить с Америкой "ядерный пакт". По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема.В источнике
С чего всё началось
США работают с Россией над договоренностью о ядерном разоружении, заявил
 в интервью радиоведущему Хью Хьюитту президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
РБК21:50
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REGNUM

Депутат Госдумы: Трамп подтвердил желание РФ заключить «ядерное соглашение»

REGNUM05:26
Газета.Ru

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Газета.Ru02:36
Lenta.ru

Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Lenta.ru18:13
РБК

Трамп назвал ядерные переговоры с Россией «самой большой проблемой»

РБК21:50
Московский Комсомолец

Трамп высказался о переговорах по ядерному разоружению с Россией

Московский Комсомолец22:12
РИА Новости

Трамп заявил о «сильном желании» России заключить с США «ядерный пакт»

РИА Новости23:08
ТАСС

Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

ТАСС17:24

Рубин — Локомотив 0:2

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
135

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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СК назвал подозреваемых в создании запрещенного букмекера 1XBet

В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе «Внимание, розыск!» на сайте следственного управления СКР по Брянской области.
РБКвчера в 12:12

«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Группа ГАЗ показала новинку - модульный автомобиль скорой помощи

Первые образцы новой серии медицинских автомобилей «Группа ГАЗ» продемонстрировала на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», который проходит в Москве с 11 по 13 августа 2020 года.
Комсомольская правдавчера в 10:45
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