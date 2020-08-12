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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "очень хочет" заключить с Америкой "ядерный пакт". По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема.В источнике
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