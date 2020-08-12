Политика
Газета.RuТрамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "очень хочет" заключить с Америкой "ядерный пакт". По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема.
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с чего всё началось
США работают с Россией над договоренностью о ядерном разоружении, заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.РБКвчера в 21:18
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Происшествия
Михаила Ефремова госпитализировали из суда с подозрением на инсульт
Сегодня, 11 августа, из здания суда госпитализировали актёра Михаила Ефремова с подозрением на инсульт. Об этом сообщает РИА "Новости".
47channel.ru вчера в 07:59
Политика
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса объявил 11 августа на совещании с членами правительства Владимир Путин.
Medvestnik.ru вчера в 05:15
Происшествия
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
Сын актёра Александра Ширвиндта прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца. Авария произошла в Новгородской области.
RT на русском вчера в 15:10
Общество
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».
REGNUM 01:11
Экономика
Рост цен на авиакеросин зафиксировали в России
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта России (АЭВТ) заявила о резком росте цен на авиационный керосин.
Газета.Ru вчера в 21:40
Политика
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые не были «ни свободными, ни честными».
Ведомости вчера в 15:10
Общество
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей 02:34
Общество
В России выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах выявили 5102 больных COVID-19, у 27,5 процента симптомы отсутствуют.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Антипов доказал несостоятельность версии Нидерландов по крушению MH17
NewInform вчера в 06:48
Происшествия
В Петербурге полицейские застрелили водителя после проверки машины
В Петербурге сотрудники полиции застрелили водителя, который провозил в легковом автомобиле оружие и пакеты с неизвестным веществом.
Российская газета 04:57
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака
Стало известно, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева решили развестись спустя всего лишь один год после свадьбы (расписались они 18 июня 2019 года).
Территория новостей 04:35
Политика
Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2».
РБК вчера в 11:22
Общество
Звездопад Персеиды 2020 на Ямале увидят в ночь с 11 на 12 августа
Жители Ямала смогут увидеть настоящий звездопад в ночь с 11 на 12 августа, если, конечно, позволит погода.
Nur24.ru вчера в 01:25
Политика
Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской
Прибывшая в Литву оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и скоро прокомментирует ситуацию.
Известия 04:47
Технологии
Huawei может продать дочернюю компанию HiSilicon
Аналитики предположили, что китайский бренд может продать дочернюю компанию HiSilicon.
Дни24 02:19
Политика
В МИД РФ ответили на обвинения Британии во «вмешательстве»
Москва, 12 августа 2020, 10:48 — REGNUM Обвинения властей Великобритании в адрес России создают негативный информационный фон, деструктивно влияющий на развитие двусторонних связей.
REGNUM 03:48
Экономика
Банковские счета россиян попали под жесткий контроль
После пандемии коронавируса и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под жесткий контроль: налоговики начали в четыре раза чаще проверять их.
Lenta.ru вчера в 04:26
Футбол
«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа
Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru 02:56
Здоровье
Коронавирус в Армении отступает – глава Минздрава объяснил ситуацию
Темпы распространения коронавируса в Армении стабильно снижаются.
Sputnik Армения 03:19
Происшествия
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ). По этой статье ему грозит от 3 до 8 лет.
Российская газета 04:36
Общество
Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет
Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизор вчера в 07:03
Происшествия
Исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ
Газета.Ru 03:19
Политика
В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире
США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.
РИА Новости 04:28
Экономика
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75%
Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75% - релиз.
ТАСС 05:11
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать Нюшу из-за обилия фотошопа
Пользователи Сети высмеяли знаменитую российскую певицу Нюшу за обилие фотошопа и фильтров на фотографиях.
Народные новости вчера в 08:38
Политика
Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа
«В ответ на запрос Польши в эту пятницу (14 августа — ред.) министры иностранных дел стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении.
REGNUM 04:02
Происшествия
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском 05:08
Футбол
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл волгоградский "Ротор" в первом туре чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 13:00
Авто
Bentley отзывает в России 19 реализованных внедорожников Bentayga
В сообщении ведомства указано, что Bentley отзывает в России 19 реализованных на российском рынке внедорожников Bentayga.
Avtovesti.com вчера в 12:56