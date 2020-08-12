с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "очень хочет" заключить с Америкой "ядерный пакт". По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема.

Политика МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые не были «ни свободными, ни честными». 108

Общество Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.

Общество В России выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом За сутки в 84 российских регионах выявили 5102 больных COVID-19, у 27,5 процента симптомы отсутствуют.

Происшествия В Петербурге полицейские застрелили водителя после проверки машины В Петербурге сотрудники полиции застрелили водителя, который провозил в легковом автомобиле оружие и пакеты с неизвестным веществом. 82

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака Стало известно, что Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева решили развестись спустя всего лишь один год после свадьбы (расписались они 18 июня 2019 года). 54

Политика Глава МИД Литвы анонсировал скорое выступление Тихановской Прибывшая в Литву оппозиционный кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская чувствует себя хорошо и скоро прокомментирует ситуацию. 81

Технологии Huawei может продать дочернюю компанию HiSilicon Аналитики предположили, что китайский бренд может продать дочернюю компанию HiSilicon.

Экономика Банковские счета россиян попали под жесткий контроль После пандемии коронавируса и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под жесткий контроль: налоговики начали в четыре раза чаще проверять их. 652

Футбол «ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".

Общество Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума. 384

Политика В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире США с выходом из многосторонних соглашений полностью утратили роль гаранта международного порядка, заявил Детлеф Дцембрицкий, глава UNA-Germany (нем. DGVN, "Немецкое общество ООН"), которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации. 7

Политика Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа «В ответ на запрос Польши в эту пятницу (14 августа — ред.) министры иностранных дел стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Белоруссии», — говорится в сообщении. 2