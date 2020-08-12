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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "очень хочет" заключить с Америкой "ядерный пакт". По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема.В источнике
С чего всё началось
США работают с Россией над договоренностью о ядерном разоружении, заявил
 в интервью радиоведущему Хью Хьюитту президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
РБК21:50
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Газета.Ru

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Газета.Ru02:36
ТАСС

Трамп назвал переговоры по ядерному разоружению с Россией самой большой проблемой в мире

ТАСС17:24
Интерфакс

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Интерфакс22:34
РБК

Трамп назвал ядерные переговоры с Россией «самой большой проблемой»

РБК21:50
Московский Комсомолец

Трамп высказался о переговорах по ядерному разоружению с Россией

Московский Комсомолец22:12
Lenta.ru

Трамп назвал крупнейшую проблему в мире

Lenta.ru18:13
РИА Новости

Трамп заявил о «сильном желании» России заключить с США «ядерный пакт»

РИА Новости23:08

Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму

Российский актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин в интервью «Известиям» после выхода книги «Дом солнца» рассказал, что обвиняемый в смертельном ДТП в Москве Михаил Ефремов хочет сесть в тюрьму, а также заявил, что актер страдает синдромом Раскольникова.
Охлобыстин заявил о желании Ефремова сесть в тюрьму
Известия19:08
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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