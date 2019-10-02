с чего всё началось

Трамп назвал государственным переворотом дело об импичменте против него, инициированное демократами в нижней палате конгресса.

Трамп назвал госпереворотом дело об импичменте против него

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Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

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Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Авто Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.

Здоровье Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Политика Реформы избирательного законодательства не предвидится — Памфилова Памфилова подчеркнула, что всё избирательное законодательство в России должно логично проистекать от того политического вектора, который сейчас в стране существует.

Политика Путин напомнил о целях строительства «Северного потока-2» По словам Путина, Россия обеспечивает бесперебойные, стабильные поставки газа в Европу и продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых – газопровод «Северный поток» и «Турецкий поток».

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Футбол РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.

Транспорт ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".

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Экономика Индексы ушли в минус. Страх перед рецессией увел акции вниз Сильное снижение фьючерсов на все ведущие фондовые индексы США перед открытием торгов в Нью-Йорке указывает на то, что индексы откроют сессию в значительном минусе.

Политика США расширили санкции против структур Евгения Пригожина Спецпрокурор не нашел доказательств сговора Трампа с Россией "Минфин ввёл санкции против личных самолетов, яхт и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за Агентством интернет-исследований и его попытками подорвать американский демократический процесс", – приводятся слова министра финансов Стивена Мнучина.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье Юлия Проскурякова, Ида Достман, Лиза Галкина, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте В центре внимания на фото, которым поделился Галкин находится 6-летняя Лиза.

Культура Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза» В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор и народный артист СССР Гия Канчели, сообщает телеканал «Имеди».

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.

Футбол Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

Политика Говорить о снятии санкций с России рано, заявила Меркель В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.