Политика
Российская газетаТрамп назвал госпереворотом дело об импичменте против него
Трамп назвал государственным переворотом дело об импичменте против него, инициированное демократами в нижней палате конгресса.
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с чего всё началось
"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооруженные силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он на своей странице в Twitter.ТАССвчера в 19:58
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Госпереворот явочным порядком. Зачем демократы запустили импичмент Трампа
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