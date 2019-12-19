Политика

РосбалтРосбалтТрамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Мичиган, передает Fox News.
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Дональд Трамп
Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШААргументы и Факты 00:03

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