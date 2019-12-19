Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу.

Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Мичиган, передает Fox News.

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Экономика Россиянам пообещали рост пенсий Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.

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Политика КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".