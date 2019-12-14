Политика

ТАССТАССТрамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного". Соответствующую запись глава Белого дома разместил в пятницу вечером в Twitter.
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Трамп назвал демократов «партией ненависти»

RT на русском21:22

Комитет юстиции Палаты Представителей США принял статьи импичмента президенту Дональду Трампу

Эхо Москвы14:04

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

ТАСС20:28

Демократы назвали Трампа пистолетом, приставленным к голове Зеленского

Вести.Ru13:18

Трамп рассчитывает на «справедливое» решение Сената по импичменту

Комсомольская правда13:14

Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента

РИА Новости12:50

Трамп назвал демократов «партией ненависти»

Газета.Ru20:40
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:27, Ашберн
Происшествия

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Коммерсантъ 17:23
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня вчера в 12:48
Гаджеты

Huawei предложил скидки на свои смартфоны на распродаже и подарки к Новому году

Huawei решила сделать подарок своим покупателям к Новому году.
OAnews 08:29
Политика

Путин назвал уходящий год трудовым

РБК 13:07
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия 12:52
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Экономика

С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Smi58.ru 05:24
Здоровье

Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка

Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
Волга-Медиа вчера в 00:38
Авто

«Кузбассразрезуголь» приобрел новый карьерный экскаватор

Карьерная машина произведена Тайюаньским заводом тяжелого машиностроения, входящим в китайскую государственную корпорацию AVIC.
Профиль 11 декабря в 05:24
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском 05:58
Футбол

Гвардиола имеет право покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола имеет право покинуть клуб в конце текущего сезона.
Евро-футбол.ру 09:10
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 16:47
Общество

Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал о преимуществах российских сериалов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 19:36
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости 14:14
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
РИА Новости 19:31
Происшествия

Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник 05:40
Космос

Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле

Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Здоровье

Медики рассказали, какая еда образует камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
ToDay News Ufa 11:16
Кино

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на востоке Петербурга

Открытое горение было ликвидировано в 21:16 мск. Уточняется, что сейчас продолжается тление в завалах на площади 100 кв. м.
РБК 16:09
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru 11 декабря в 14:35
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