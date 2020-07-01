Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 34

Политика Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post. 14

Общество МВД не выявило серьезных нарушений на голосовании по Конституции Горовой рассказал, что в МВД было направлено 839 заявления о происшествиях во время голосования по поправкам в главный закон страны, однако "серьезных нарушений" закона не зарегистрировано.

Политика Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки". 25

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,9K

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Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 21

Культура Вдова Проскурина назвала дату и место прощания с актёром Похороны актёра театра и кино Виктора Проскурина пройдут 4 июля. Об этом сообщила вдова артиста Ирина Хонда.

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 906

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Авто В Беларуси озвучили предварительный прайс на Geely FY11 По предварительным данным, новый Geely FY11 получит 2-литровый бензиновый турбомотор на 199 л.с. или полуторалитровый силовой агрегат с отдачей в 177 сил.