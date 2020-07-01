Политика
КоммерсантъТрамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой
Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Создавали на флангах преимущество, но при передаче мяча в середину не хватало игрока, особенно при верховых передачах, - сказал по окончании матча главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.
Газета Республика Башкортостан 11:15
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы
На сайте издания сообщается, что теперь при описании «людей и культур африканского происхождения» будет использоваться слово «черный», написанное исключительно с заглавной буквы.
Русская Планета 08:56
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 июля, поучаствовал в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Областная газета 04:28
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 08:30
Политика
Помпео заявил о необходимости диалога с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 1 июля, заявил, что решение о том, нужно ли приглашать Россию на саммит G7 («большой семерки») должен принять американский лидер Дональд Трамп.
Известия 11:12
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Здоровье
ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
Общество
ЦИК объяснил решение начать публиковать итоги голосования по поправкам
Заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев пояснил, что Центризбирком решил начать публиковать сведения по итогам голосования по поправкам в Конституцию на закрывшихся участках в интересах максимальной открытости и легитимности.
Журналистская правда 12:50
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Футбол
ЦСКА объявил результаты обследования Чалова после дерби со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, накануне замененный по ходу второго тайма матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» из-за повреждения колена, прошел медицинское обследование в Москве.
РБК 12:06
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда вчера в 11:58
Кино
Автор «Остаться в живых» хотел закончить сериал на на третьем сезоне
Канал ABC хотел знать дальнейшие планы авторов, пытаясь понять — что они будут делать, когда раскроют все представленные тайны.
Игромания.ру 12:11
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг.
ФАН 02:00
Армия и оружие
НАТО не закупает топливо в Польше и Прибалтике из-за нефти из России
Евразия Daily вчера в 11:01
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму
Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
Дни24 вчера в 02:54
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения, призвав рассматривать это не как наказание, а как второй шанс на исправление ситуации.
РИА Новости 11:04
Футбол
«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу
Интерфакс-Спорт 12:23
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Происшествия
При проливке Дома культуры в Гусь-Хрустальном пострадал пожарный
Пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, он госпитализирован, сообщили в главке МЧС России по Владимирской области.
RT на русском 12:39
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Политика
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45