Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
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Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой

Коммерсантъ09:59

Трамп рассказал, зачем нужна «история о российском вознаграждении»

Вести.Ru07:58

Трамп объяснил цель выдумки о «сговоре» России с талибами

Взгляд.ру08:56

Трамп рассказал, зачем выдумали историю о «сговоре» России с талибами

РИА Новости08:43

Трамп снова набросился на издание, опубликовавшее историю с «русскими премиями» в Афганистане

ГЛАС.RU08:16

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Lenta.ru08:00

Трамп объяснил, зачем придумали историю о «сговоре» России и талибов

Газета.Ru09:30
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Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Здоровье

В Челябинске возобновляют работу детские сады

С четверга, 2 июля, в Челябинске в штатном режиме возобновляют работу детские сады.
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Космос

Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением

Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
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Общество

В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков

Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.
РИА Новости 17:41
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Космос

Астроном оценил опасность астероидов для Земли

Рассчитываются их орбиты, траектории и вероятность столкновения с Землей. Пока ни один из известных крупных астероидов падать не собирается.
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Шоу-бизнес

«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор

На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
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Месси забил 700-й гол за карьеру

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В Москве за сутки умерли 39 человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 39 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
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Политика

Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю.
Взгляд.ру 17:20
Общество

ЦИК проверил 2,7% протоколов голосования по поправкам к Конституции

Избирательные участки закрываются ровно в 20:00 по местному времени. Согласно данным ЦИК на 12:00 1 июля, явка по России составила 57,4%.
Экономика сегодня 09:42
Происшествия

Замначальника Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Замначальника управления Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова освободили от должности.
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Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ

Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

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Футбол

«Зенит» может стать чемпионом уже в матче с «Краснодаром»

Очень многое решится в воскресном матче лидеров «Краснодар» – «Зенит», по итогам которого питерцы смогут стать чемпионами за четыре тура до окончания чемпионата.
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Режиссер «Гравити Фолз» снимет новую версию «Черепашек-ниндзя»

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АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции

АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Среди них особое внимание специалисты уделили новому штамму - G4 EA H1N1, который имеет гены вируса H1N1, ставшего причиной пандемии свиного гриппа в 2009 году.
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Презентация Microsoft Xbox Series X и игр для неё пройдёт 23 июля

Следующая презентация Xbox и показ игр Microsoft пройдёт 23 июля, сообщает Video Game Chronicles со ссылкой на собственные источники.
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В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции

Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
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На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra

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Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных

Глава США Дональд Трамп собирается перевезти из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих с целью «сдерживания РФ».
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