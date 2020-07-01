Президент США Дональд Трамп заявил, что обвинение России в финансировании движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане является выдумкой, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой

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