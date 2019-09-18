Политика
Международная жизньТрамп назвал кандидатов на пост помощника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп перечислил имена пяти кандидатов на вакантную после увольнения Джона Болтона должность.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:46, Вашингтон
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика
Не хотим как в Париже: почему власть не отступит по «московскому делу»
В сети развивается информационная кампания в поддержку фигуранта «московского дела» Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии общего режима за якобы нападение на сотрудника Росгвардии на акции 3 августа.
Актуальные комментарии 02:08
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Происшествия
В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
Пятый канал 13:22
Происшествия
В Краснодаре сильный ветер снёс стрелу башенного крана
По информации «Кубанских новостей», на строительной площадке на улице Восточно-Кругликовской около 13:30 в среду от порыва ветра упала стрела башенного крана, обошлось без пострадавших.
REGNUM 09:28
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Происшествия
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Экономика
«Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку
В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.
Интерфакс 02:45
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Экономика
Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
В конце августа доходность 30-летних государственных облигаций США снижалась до исторического минимума Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что снижение доходности государственных облигаций США до исторических минимумов является свидетельством приближения нового экономического кризиса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16 сентября в 21:59
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 16 сентября в 03:50
Армия и оружие
Подконтрольные США боевики срывают эвакуацию лагеря «Рукбан»
От американцев требовалось лишь приструнить подконтрольных боевиков, чтобы колонны автобусов смогли спокойно проехать к лагерю.
ТВ Центр 11:19
Политика
Трамп поручил усилить санкции против Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News.
Телеканал 360° 10:05
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК вчера в 11:19
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru 10:50
Хоккей
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
Челябинский хоккейный клуб Трактор на выезде в Новосибирске с футбольным счетом сумел обыграть команду Сибирь в овертайме.
Znak.com 12:44
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08