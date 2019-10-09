Армия и оружие
RT на русскомТрамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны. По его словам, это обошлось в $8 трлн.
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Общество
В России будут блокировать электронную почту за запрещенную информацию
Интернет-операторы обязаны будут блокировать почтовые ящики и аккаунты пользователей в мессенджерах, если в их сообщениях окажется запрещённая информация.
РЕН ТВ 04:25
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Происшествия
В Саратове пропала без вести 9-летняя девочка
В Саратове разыскивается пропавшая без вести 9-летняя Елизавета Киселева. Об этом сообщает поисковая группа «Лиза Алерт».
Регион 64 10:05
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Московский Комсомолец 11:05
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия
ФБР назвало самого массового убийцу в истории США
Росбалт вчера в 06:14
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Здоровье
Исследователи заявили о вреде молока для пожилых россиян
Исследователи из Пермского государственного медицинского университета рассказали о влиянии молока на потребителей.
Петрозаводск говорит 09:27
Авто
Компания Skoda показала новый Rapid для России
Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.
Новые автомобили 10:21
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Кино
Российский фильм «Дылда» номинирован на «Оскар»
Союзное Вече вчера в 05:59
Армия и оружие
«Мы не убийцы, не алкаши и не наемники». Интервью с уральским бойцом ЧВК Вагнера
Вас называют наемниками, которые воюют за деньги, говорят, что ЧВК — частная армия отмороженных головорезов с уголовным прошлым.
Екатеринбург Онлайн 01:30
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Национальная служба новостей 10:26
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Политика
Пелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что отказ Белого дома давать показания в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа расценивается как попытка скрыть правду.
Комсомольская правда вчера в 23:41
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Единоборства
После поединка в Грозном узбекский боец ММА Бекзод Нурматов умер
4 октября после поединка в Грозном скончался от инсульта узбекский боец смешанных единоборств 27-летний Бекзод Нурматов .
МонаВиста вчера в 00:24
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
РБК 10:13
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Кино
Митяй из сериала «Сваты» объявил об уходе из проекта
iReactor 11:01
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56