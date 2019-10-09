Армия и оружие
RT на русскомТрамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны. По его словам, это обошлось в $8 трлн.
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Энергетика
В Киеве повысятся тарифы на отопление
"Киевтеплоэнерго" планирует с января 2020 года повысить тарифы на отопление в столице.
ИА Новороссия 05:55
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».
Югополис 07 октября в 10:51
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика вчера в 10:51
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском вчера в 07:11
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Сирии
Президент Турции объявил о начале операции "Источник мира" Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы проводят ее вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" — одним из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей
Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей.
Интерфакс 05:50
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Авто
BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe
BMW не только представила новую модель, но и сразу озвучила цены на нее.
Tvoe-avto.com 11:29
Культура
Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу
Популярный юморист, комик, резидент Comedy Club и стендапер Гарик Мартиросян на днях поделился с поклонниками информацией, касающейся его шоу «Новый», с которым он собирается совершить довольно большой гастрольный тур.
Bimru.ru 03:42
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Сотрудники онкоцентра расплакались при выписке Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Ugpressa.ru 03:24
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 12:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты
Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации.
iReactor вчера в 13:34
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Политика
Киев отказался подписывать краткосрочный контракт с Газпромом
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев не будет подписывать с Москвой краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу.
REGNUM 09:55
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Политика
Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с 19 новыми губернаторами призвал их чутко относиться к людям.
РБК 11:51
Футбол
«Зенит» сыграет с «Томью» 30 октября
Телеканал Санкт-Петербург 11:48
Происшествия
Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве
В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ.
РБК 12:14
Гаджеты
Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ
Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.
Astera 07 октября в 12:52
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье
В курганский тубдиспансер приехал «Альянс врачей». Заявление медиков
Сотрудники четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавск, деятельность которого будет остановлена с 16 октября, заявили, что не намерены покидать здание медицинского учреждения.
Znak.com вчера в 12:19