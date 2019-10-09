Армия и оружие
RT на русскомТрамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны. По его словам, это обошлось в $8 трлн.
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Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии
Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Общество
В России планируют блокировать пользователей мессенджеров и e-mail
Государственная дума рассмотрит законопроект, предполагающий блокировку мессенджеров и электронной почты россиян за распространение запрещенной в России информации, пишет URA.RU.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Космос
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Гаджеты
Realme до конца года представит дешевые «умные» телевизоры
Подробностей про Realme TV пока нет, известно лишь, что телевизоры будет представлены до конца текущего года.
Происшествия
В Москве автобус врезался в газопровод
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Шоу-бизнес
Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных
Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Армия и оружие
Турция нанесла авиаудар по тюрьме с боевиками ИГ в Сирии
Турецкая военная авиация нанесла удар по тюрьме, в которой находятся боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*.
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Наука
Пересмотрен механизм глобального потепления
В сентябре сообщалось об исследовании ученых Ратгерского университета в США, которые выяснили, что увеличение температуры Мирового океана из-за изменения климата приводит к значительному упадку рыбного хозяйства, что усугубляется чрезмерной добычей морепродуктов.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Авто
Китайский концерн GAC Motor появится в России в декабре
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Политика
Минюст объяснил внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иноагентов
Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не связано с расследованием Следственного комитета о его финансировании.
Футбол
УЕФА не планирует перестать разводить Россию и Украину при жеребьевках
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что российские и украинские команды продолжат иметь взаимный иммунитет при жеребьевке турниров.
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Кургане нашли подпольный крематорий
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.