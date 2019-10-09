Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны. По его словам, это обошлось в $8 трлн.

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