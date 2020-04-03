Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.В источнике Очень красивый жест со стороны президента РФ Путина... Меня совершенно не беспокоит ни Россия, ни пропаганда. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти сотни жизней.