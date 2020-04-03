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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
URA.Ru
  • РЕН ТВ1:48
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В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.В источнике
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Дональд Трамп
45-й президент США
Очень красивый жест со стороны президента РФ Путина... Меня совершенно не беспокоит ни Россия, ни пропаганда. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти сотни жизней.
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