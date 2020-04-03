Коронавирус

РБКРБКТрамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

РБКвчера в 20:45

Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США

Lenta.ruвчера в 19:53

Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США

Интерфаксвчера в 19:40

Трамп назвал переданные Россией медикаменты любезным жестом

Коммерсантъвчера в 19:31

Трамп назвал «красивым жестом Путина» медицинскую помощь из России

РИА Новостивчера в 19:28

Трамп оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:37

Трамп назвал чрезвычайно любезным жестом России поставку медпомощи американской стороне

ТАССвчера в 19:30
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Здоровье

Минздрав Украины сообщил об ужесточении карантина из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил журналистам, что меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране будут ужесточены.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Экономика

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса

РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
РБК вчера в 13:05
Спорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру вчера в 10:41
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 01 апреля в 08:39
Политика

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил особый режим в Свердловской области

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
ФедералПресс вчера в 08:51
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Здоровье

Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России

Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.
REGNUM вчера в 23:40
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском вчера в 10:12
Армия и оружие

Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»

Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
Военное дело вчера в 03:30
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Красноярцам разрешили ездить на дачу

При необходимости ездить на работу работодателем выдается справка.
НИА-Красноярск 00:09
Общество

Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США

Основатель Microsoft Билл Гейтс высказал свое мнение о том, как можно улучшить ситуацию во время эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 09:38
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 20:59
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Вокруг ТВ вчера в 11:13
Общество

СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США

Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
REGNUM вчера в 22:10
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 771 новый случай заражения коронавирусом.
Мойка78 вчера в 04:01
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
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