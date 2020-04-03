В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Политика Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

Экономика Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Политика Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Здоровье Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.

Политика Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом «Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.

Армия и оружие Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней» Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».

Политика США купили у России доставленное медицинское оборудование «В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Политика Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Общество Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.

Общество СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.