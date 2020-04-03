Коронавирус
РБКТрамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
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Минздрав Украины сообщил об ужесточении карантина из-за коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил журналистам, что меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в стране будут ужесточены.
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Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
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Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса
РБК опросил представителей российского бизнеса — во сколько им обойдется почти месяц выходных, как они планируют выстраивать работу и в каком состоянии окажутся к их окончанию.
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Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
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Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждал возможные уступки со стороны Соединенных Штатов в виде сокращения добычи.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
Евгений Куйвашев ужесточил особый режим в Свердловской области
Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
Политика
В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу
Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Здоровье
Эксперт описал сценарий распространения коронавируса в России
Москва, 3 апреля 2020, 06:40 — REGNUM Распространение коронавируса в РФ может повторить сценарий заболеваемости в Германии, при котором наблюдается низкий процент летальных исходов, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, 2 апреля сообщает портал Ura.ru.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Армия и оружие
Северный флот получит 5 новых атомных «Ясеней»
Сообщается, что оборонным ведомством был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых атомных субмарин проекта 885М «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковым вооружением «Циркон».
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Красноярцам разрешили ездить на дачу
При необходимости ездить на работу работодателем выдается справка.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
Основатель Microsoft Билл Гейтс высказал свое мнение о том, как можно улучшить ситуацию во время эпидемии коронавируса.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля
В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Общество
Китай объявил 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса нового типа объявлен в Китайской Народной Республике (КНР) 4 апреля, сообщает Центральное телевидение Китая.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Общество
СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США
Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Общество
В России зафиксировали 771 новый случай коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 771 новый случай заражения коронавирусом.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.