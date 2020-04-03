Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

РБКвчера в 20:45

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

РИА Новостивчера в 19:28

Трамп оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:37

Трамп назвал переданные Россией медикаменты любезным жестом

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Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США

Lenta.ruвчера в 19:53

Трамп прокомментировал поставку медпомощи от РФ в США

Интерфаксвчера в 19:40

Трамп назвал поставку медпомощи из России чрезвычайно любезным жестом

ТАССвчера в 19:38
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Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Общество

В Саратовской области подтвердились еще 4 случая коронавируса

В Саратовской области подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:36
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия вчера в 09:58
Происшествия

На Кубани выписан первый штраф за нарушение карантина

Пропуск для поездок по Кубани получит сотрудники компаний и организаций, чья сфера деятельности зафиксирована в 185 постановлением губернатора Краснодарского края и владельцы транзитных автомобилей.
Бизнес-газета вчера в 17:16
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Энергетика

Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:34
Происшествия

В Карелии задержали автобус, который перевозил пассажиров

Как сообщает ГИБДД Карелии, 1 апреля в 17:25 водитель автобуса «Ютонг» выполнял рейс (перевозил пассажиров) по междугороднему маршруту Санкт-Петербург – Питкяранта.
Daily 01:56
Экономика

Глава Бурятии: продление нерабочих дней скажется на доходах людей

Улан-Удэ, 3 апреля 2020, 08:25 — REGNUM Продление нерабочих дней до конца апреля существенно скажется на экономике Бурятии и доходах многих жителей.
REGNUM 01:25
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Здоровье

В Карелии врачи увольняются из-за коронавируса

Некоторые врачи анестезиологи и реаниматологи решили уволиться из-за того, что в больнице нет средств защиты от вируса.
RuNews24.ru вчера в 05:46
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов

Россиян, которые из-за карантина потеряли свою работу в фитнес-индустрии, предложили отправить на стройку вместо мигрантов.
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В Брянске выявили два новых случая заболевания коронавирусом

В Брянске утром в пятницу, 3 апреля, выявили два новых случая заболевания коронавирусом. Зараженные мужчина и женщина вернулись из Таиланда.
КП - Брянск 01:41
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Происшествия

Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии

Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
РБК Уфа 00:52
Шоу-бизнес

Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью

News.ru вчера в 12:32
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество

Пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Время Н вчера в 04:44
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика

Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации.
Эхо Москвы 01 апреля в 12:20
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
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