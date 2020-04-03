Коронавирус
РИА НовостиТрамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
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Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Общество
В Саратовской области подтвердились еще 4 случая коронавируса
В Саратовской области подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Происшествия
На Кубани выписан первый штраф за нарушение карантина
Пропуск для поездок по Кубани получит сотрудники компаний и организаций, чья сфера деятельности зафиксирована в 185 постановлением губернатора Краснодарского края и владельцы транзитных автомобилей.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Политика
В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В Карелии задержали автобус, который перевозил пассажиров
Как сообщает ГИБДД Карелии, 1 апреля в 17:25 водитель автобуса «Ютонг» выполнял рейс (перевозил пассажиров) по междугороднему маршруту Санкт-Петербург – Питкяранта.
Экономика
Глава Бурятии: продление нерабочих дней скажется на доходах людей
Улан-Удэ, 3 апреля 2020, 08:25 — REGNUM Продление нерабочих дней до конца апреля существенно скажется на экономике Бурятии и доходах многих жителей.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Здоровье
В Карелии врачи увольняются из-за коронавируса
Некоторые врачи анестезиологи и реаниматологи решили уволиться из-за того, что в больнице нет средств защиты от вируса.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
Безработных россиян предложили отправить на стройку вместо мигрантов
Россиян, которые из-за карантина потеряли свою работу в фитнес-индустрии, предложили отправить на стройку вместо мигрантов.
Происшествия
В Брянске выявили два новых случая заболевания коронавирусом
В Брянске утром в пятницу, 3 апреля, выявили два новых случая заболевания коронавирусом. Зараженные мужчина и женщина вернулись из Таиланда.
Политика
Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали
В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Происшествия
Стал известен размер штрафа за нарушение самоизоляции в Башкирии
Первый уфимец, нарушивший режим самоизоляции, оштрафован на 15 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Общество
Пенсии в России проиндексировали на 6,1%
Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.