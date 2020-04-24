Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
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Дональд Трамп
Я надеюсь, что он не испытывает проблем со здоровьем. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАLenta.ru вчера в 20:05

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