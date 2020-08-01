Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.
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с чего всё началось

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.
РИА Новостивчера в 15:40

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Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

RT на русскомвчера в 18:16

Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву

Комсомольская правдавчера в 21:23

Трамп назвал решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву нелепым

ТАССвчера в 18:18

Трамп назвал нелепым отмену приговора Джохару Царнаеву

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Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Царнаеву

Lenta.ruвчера в 17:45

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Интерфаксвчера в 15:46

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РИА Новостивчера в 15:40
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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

ToDay News Ufa вчера в 05:27
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве

Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru вчера в 17:51
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

Газета.Ru вчера в 15:25
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели вчера в 00:59
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Политика

Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанные в Белоруссии 29 июля россияне будут освобождены в ближайшее время, отметив, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая их задержание.
Инфорос вчера в 06:57
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Общество

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 22:55
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Футбол

Нападающий «Лилля» Осимхен стал игроком «Наполи»

Состав «Наполи» пополнил нападающий французского «Лилля» Виктор Осимхен, 31 июля сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.
ИА Красная Весна вчера в 22:44
Армия и оружие

Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Здоровье

Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции

Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Происшествия

Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова

РИА Новости вчера в 22:18
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Авто

Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем

Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС вчера в 10:16
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Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится больше двух месяцев.
RT на русском вчера в 22:27
Общество

Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
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Общество

Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения

Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
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Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Политика

Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян

Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru вчера в 18:10
Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана вчера в 08:48
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Политика

Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

Газета.Ru вчера в 19:59
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Происшествия

Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП

Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Происшествия

Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова

Газета.Ru вчера в 07:38
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
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Экономика

Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
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Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
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Шоу-бизнес

Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»

Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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