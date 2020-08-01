Происшествия
ИзвестияСуд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.
Читать в источнике
Оценить221
с чего всё началось
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.РИА Новостивчера в 15:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта не признала вину в его убийстве
Марина Кохал, супруга рэпера Энди Картрайта, не признала вину в его убийстве. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.
Вести.Ru вчера в 17:51
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru вчера в 15:25
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели вчера в 00:59
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанные в Белоруссии 29 июля россияне будут освобождены в ближайшее время, отметив, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая их задержание.
Инфорос вчера в 06:57
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Футбол
Нападающий «Лилля» Осимхен стал игроком «Наполи»
Состав «Наполи» пополнил нападающий французского «Лилля» Виктор Осимхен, 31 июля сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.
ИА Красная Весна вчера в 22:44
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Здоровье
Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции
Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.
Rusvesna.su вчера в 22:30
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
РИА Новости вчера в 22:18
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Армия и оружие
Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится больше двух месяцев.
RT на русском вчера в 22:27
Общество
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru вчера в 20:24
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика
Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru вчера в 18:10
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
Замана вчера в 08:48
Политика
Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП
Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Газета.Ru вчера в 07:38
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23