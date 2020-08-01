Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.

с чего всё началось

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда. Отменен смертный приговор по пяти пунктам обвинения. Дело передали в нижестоящий суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, сообщает Reuters.

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 249

Политика Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанные в Белоруссии 29 июля россияне будут освобождены в ближайшее время, отметив, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая их задержание. 570

Футбол Нападающий «Лилля» Осимхен стал игроком «Наполи» Состав «Наполи» пополнил нападающий французского «Лилля» Виктор Осимхен, 31 июля сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 943

Здоровье Пугающая обстановка с COVID-19 на Украине: цифры, факты, анализ и тенденции Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.

Армия и оружие Отряд кораблей ТОФ вышел из Владивостока в дальний поход Отряд кораблей Тихоокеанского флота России вышел из Владивостока в дальний поход, который продлится больше двух месяцев.

Общество Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли. 296

Общество Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним. 1

Политика Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения. 28

Происшествия Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 118