Происшествия

RT на русскомRT на русскомТрамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
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с чего всё началось

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.
РИА Новостивчера в 15:40

Подробнее о событии

Трамп назвал «нелепой» отмену смертной казни Царнаева

Газета.Ru02:47

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву

Интерфаксвчера в 15:46

Трамп назвал решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву нелепым

ТАССвчера в 18:18

Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву

RT на русскомвчера в 18:16

Трамп отреагировал на отмену смертного приговора Царнаеву

Lenta.ruвчера в 17:45

Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву

Комсомольская правдавчера в 21:23

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

РИА Новостивчера в 15:40
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
1,1K
Единоборства

Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors

Известия вчера в 21:50
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
1K
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета вчера в 08:23
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Общество

В Москве еще 1413 пациентов вылечились от коронавируса

Московский Комсомолец 02:49
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Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия 30 июля в 14:00
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Общество

В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Известия 01:27
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Политика

Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
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Футбол

Александр Кокорин стал игроком «Спартака», контракт подписан 30 июля

BetOn вчера в 03:10
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Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
1,2K
Общество

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
1,8K
Происшествия

Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде

Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
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Общество

Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
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Общество

Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста 30 июля в 09:03
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко

Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

ToDay News Ufa вчера в 05:27
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Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Игры

Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным

343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
30
Общество

Российские авиакомпании отменили первые после карантина рейсы за рубеж

В качестве причины отмены рейсов авиакомпания называет «отсутствие разрешения на международные полеты».
Live24 вчера в 06:20
179
Общество

В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

ИА Новороссия вчера в 02:32
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Футбол

«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа

«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
38
Общество

В Липецке праздник выпускников закончился салютом

На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
Gorod48 вчера в 15:38
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Братья Царнаевы
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