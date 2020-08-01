Происшествия
RT на русскомТрамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.
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с чего всё началось
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.РИА Новостивчера в 15:40
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Политика
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Общество
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Политика
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Российская газета вчера в 08:27
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BetOn вчера в 03:10
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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
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Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске
В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Общество
Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста 30 июля в 09:03
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Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
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Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
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343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Общество
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Live24 вчера в 06:20
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
ИА Новороссия вчера в 02:32
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
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Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Общество
В Липецке праздник выпускников закончился салютом
На городской набережной закончился праздник выпускников липецких школ. Занавесом выпускного бала стал салют над акваторией реки Воронеж.
Gorod48 вчера в 15:38