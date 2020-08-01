Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. 263

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1,1K

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 70

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. 14

Общество В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%. 10

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 980

Общество 3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности. 1,8K

Общество Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток. 312

Общество Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 81

Футбол Юран покинул пост главного тренера «Химок» 51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1. 1

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 30

Футбол «Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа «Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».

Общество Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 771