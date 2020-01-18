Политика
News.ruТрамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани
Лидера сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) генерала Касема Сулеймани уничтожили из-за «плохих слов» о США, рассказал глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
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Космос
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Здоровье
В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе
Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Авто
Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ
Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Музыка
Мишустин является автором музыки двух песен Лепса
Источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО), подтвердил информацию о том, что назначенный на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Политика
В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины
Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Футбол
Соболев вернулся в «Крылья Советов»
Культура
В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому
Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Культура
Неон, секс и церковь. Как зрители оценили сериал «Новый папа»
Космос
Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки
НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Политика
Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу
Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Авто
Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется
Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
Футбол
Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разбить «Сампдорию»
Шоу-бизнес
Индонезия: туры на остров Бали – Эдем для эстетов
Бали по праву считается одним из самых лучших и престижных мировых курортов, причем вовсе не только среди туристов, которые выбирают для себя именно отдых в Индонезии.
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Происшествия