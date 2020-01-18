Политика

News.ruNews.ruТрамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани

Лидера сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элита армии Ирана) генерала Касема Сулеймани уничтожили из-за «плохих слов» о США, рассказал глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
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Трамп раскрыл детали причины убийства Сулеймани

Rambler News Service12:55

Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Взгляд.ру12:34

Трамп нашел новое объяснение убийства Сулеймани

РБК11:12

CNN: Трамп рассказал, что поминутно следил за операцией по устранению Сулеймани

ТАСС11:45

Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани

Газета.Ru11:38

Трамп рассказал о последних минутах жизни генерала Сулеймани

REGNUM11:58

Трамп по-новому объяснил убийство генерала Сулеймани

News.ru11:45
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Космос

Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5

ТАСС 16 января в 23:44
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Телеканал 360° 03:53
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Здоровье

В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе

Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Амурская правда вчера в 05:45
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился вторым хет-триком подряд и принес команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».
Lenta.ru 16:06
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в РФ

Производство новинки будет налажено на заводе в Нижнем Новгороде, а в продажу Skoda Karoq поступит в комплектациях Ambition и Style.
32CARS.ru вчера в 07:19
Энергетика

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
РИА Новости 06:09
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° 09:33
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 16 января в 18:39
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Музыка

Мишустин является автором музыки двух песен Лепса

Источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО), подтвердил информацию о том, что назначенный на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен из репертуара Григория Лепса.
VSE42.RU 16 января в 12:00
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
News.ru 07:01
Политика

В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины

Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Красная весна 15:59
Футбол

Соболев вернулся в «Крылья Советов»

Советский спорт 09:24
Культура

В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому

Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Комсомольская правда вчера в 06:18
Культура

Неон, секс и церковь. Как зрители оценили сериал «Новый папа»

Аргументы и Факты вчера в 07:45
Космос

Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки

НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Неделя Новостей 16 января в 07:31
Происшествия

Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

РБК 14:27
Политика

Демократы направили в сенат обоснование импичмента Трампу

Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ (.pdf), в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РБК 17:57
Общество

Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
РИА Новости 14:05
Авто

Выпуск «русского Prado» от УАЗ отменяется

Исполнительный директор ООО «УАЗ» рассказал о том, как продвигается проект внедорожника, получивший в прессе кличку «русский Prado».
АвтоВзгляд 16 января в 04:38
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Хет-трик Иммобиле помог «Лацио» разбить «Сампдорию»

Bookmaker-ratings.ru 11:11
Шоу-бизнес

Индонезия: туры на остров Бали – Эдем для эстетов

Бали по праву считается одним из самых лучших и престижных мировых курортов, причем вовсе не только среди туристов, которые выбирают для себя именно отдых в Индонезии.
Отдых в России вчера в 10:14
Культура

Хэштег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова

КиноПоиск 01:10
Политика

Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

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Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли в подвале

Российская газета вчера в 00:54
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