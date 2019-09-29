с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

Политика Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.

Происшествия Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 23 Число погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Индонезии 26 сентября, возросло до 23 человек.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Шоу-бизнес Волочкова призывает подписчиков помолиться о Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк и призвала поклонников актрисы «помолиться о ней и надеяться на выздоровление».

Армия и оружие Погребинский прокомментировал самоотставку Курта Волкера Киевский политолог Михаил Погребинский заявил о том, что самоотставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может поспособствовать прекращению гражданской войны на Донбассе.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.

Политика Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана «Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Экономика X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель» Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

Футбол Крыховяк принес «Локомотиву» важнейшую победу над «Зенитом» 28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в рамках 11-го тура РПЛ 2019/20 был разыгран матч между командами «Локомотив» и «Зенит».

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Шоу-бизнес Фото и видео больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинского учреждения, в котором лечат актрису Анастасию Заворотнюк, выставила на продажу фото и видеозаписи с больной артисткой.

Политика NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.

Экономика «Фридом финанс» может купить еще одного брокера Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.

Космос Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Религия Народные приметы на 29 сентября: когда наступят холода В 29 сентября связаны и другие народные приметы. Считали, что чем теплее в этот день, тем позднее зима наступит.

Политика Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.