Политика
RT на русскомТрамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом.Коммерсантъвчера в 18:11
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