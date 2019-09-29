Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter
 видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом.
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