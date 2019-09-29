с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Политика Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.

Экономика Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.

Общество В МЧС озвучили наказание за курение на балконах За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Экономика Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.

Волейбол Сборная Словении вышла в финал чемпионата Европы по волейболу Мужская сборная Словении одержала победу над командой Польши в полуфинале чемпионата Европы по волейболу.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

Здоровье На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Происшествия В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Гаджеты Пользователи раскупили миллион Huawei Mate 30 всего за три часа По словам топ-менеджера, за первые три часа китайские пользователи купили миллион смартфонов старшей модели Mate 30 и Pro.

Здоровье Бариатрическая хирургия оказывает неоднозначное влияние на пациентов с диабетом 1-го типа У пациентов с ожирением и сахарным диабетом 1-го типа (СД1), перенесших шунтирование желудка, снижается риск смерти по причине сердечно-сосудистой патологии и инсульта, однако увеличивается угроза диабетического кетоацидоза (ДКА), по сравнению с их ровесниками, которые не подвергаются бариатрической хирургии.

Политика В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Культура Охлобыстин и Смольянинов снимутся в сериале про криминальный Ростов В съемках второго сезона сериала режиссера Павла Дроздова «Ростов», посвященного криминальному прошлому города, примут участие Иван Охлобыстин и Артур Смольянинов, 28 сентября сообщает портал Donnews.

Здоровье Ученые назвали смертельные дозы популярных продуктов Смертельной считается доза не меньше 85 плиток, утверждают учёные.