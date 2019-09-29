с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

Авто Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Музыка Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Политика Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.

Космос Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.

Гаджеты В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.

Здоровье Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.

Культура Такой вы её ещё не видели! В Екатеринбурге показали, что снилось спящей красавице до поцелуя принца Впервые европейскую сказку обыграли так, что зритель следил не за тем, как красавицу пытаются разбудить и что происходит вокруг неё, а за тем, что снилось заколдованной принцессе.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Политика К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.

Политика В Австрии начались досрочные парламентские выборы В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.

Здоровье Как распознать микроинсульт, рассказали врачи Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.

Авто ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.

Армия и оружие В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода войск США и Турции Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.