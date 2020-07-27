Политика
ИзвестияТрамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными». Об этом он заявил во время пресс-конференции в ответ на вопрос о содержании беседы.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Экономика
Оператор Пулково отправил на Кипр более 10 миллиардов рублей дивидендов
В понедельник, 27 июля, стало известно, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов.
Форпост Северо-Запад 13:47
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Футбол
«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21
«Лестер» представил домашнюю форму к сезону-2020/21. Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с белыми полосами по бокам.
Sports.ru 13:50
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Фигурное катание
Липницкая сообщила, что месяц назад родила дочку
Липницкая опубликовала совместное фото с Тарасенко и дочкой, которую назвала Каталиной, уточнив, что в понедельник девочке исполнился месяц.
РИА Новости 16:26
Происшествия
В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад
Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
РИА Новости 14:54
Общество
В РФ предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
По информации агентства, в разработке новой уголовной статьи принимают участия органы прокуратуры, МВД, СК и ФНС.
Smolnarod.ru 01:59
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ 09:00
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Футбол
Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне по версии Ассоциации тренеров Англии.
Газета.Ru 15:36
Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь вчера в 03:10
Авто
К 2040 году число электромобилей в Великобритании может достичь 30 млн
Аналитики BloombergNEF, в свою очередь, прогнозируют, что к 2040 году в стране будет 17 млн электромобилей, однако этот прогноз не учитывает возможный запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Финмаркет 10:58
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Политика
Киев опроверг информацию о вербовке своих граждан в Карабах
«В ходе беседы замминистра Василий Боднар официально опроверг информацию о вербовке украинских граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте», - сказано в сообщении посольства Армении на Украине.
Ридус 16:17
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.
Газета.Ru 14:53
Армия и оружие
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
Королевские военно-воздушные силы Великобритании показали в Twitter проморолик истребителя «следующего» (шестого) поколения.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Космос
Ученые впервые зафиксировали движение гигантских дюн на Марсе
Международные ученые впервые зафиксировали движение огромных песчаных дюн на Марсе.
Дни24 25 июля в 02:55
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49
Футбол
Артур отказался выступать за «Барселону» и возвращаться в клуб
Полузащитник "Барселоны" Артур отказался выступать за клуб и принял решение не возвращаться в стан сине-гранатовых до фоициального завершения перехода в туринский "Ювентус".
Газета.Ru 16:53
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54