Политика

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Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными». Об этом он заявил во время пресс-конференции в ответ на вопрос о содержании беседы.
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Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «очень продуктивным»

Комсомольская правда17:08

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Известия16:32

Трамп сообщил, что провел продуктивные переговоры с Путиным

Московский Комсомолец16:13

Трамп считает очень продуктивным свой недавний телефонный разговор с Путиным

ТАСС16:19

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Газета.Ru16:14

Трамп оценил переговоры с Путиным

RT на русском16:20

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

РИА Новости16:01
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