Политика
ТК ЗвездаТрамп назвал «очень продуктивными» телефонные переговоры с Путиным
Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным у них было много обсуждений, переговоры оказались продуктивными. Об этом заявил президент США на пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
РИА Новости 20:07
Общество
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
Космос
Грибок из Чернобыля защищает астрономов от космического излучения
Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета отметили, что тонкий образец гриба Cryptococcus neoformans способен блокировать и поглощать два процента космических лучей, попадающих на него.
Экология Регионов вчера в 11:27
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
Учения мотострелков двух соединений ВВО стартовали на Дальнем Востоке
Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Здоровье
Еще 59 случаев ковида зарегистрировано на Сахалине
В Сахалинской области 59 случаев заболевания коронавирусом: 35 — обратившиеся с ОРВИ 24 — контактные по ранее заболевшим 50 человек выписаны.
Сахалин.Инфо вчера в 08:04
Наука
Представления о мозге опровергли ученые из Израиля
Как сообщает ToDay News Ufa, раньше считалось, что плотность нейронов в человеческом мозге гораздо плотнее, чем у других млекопитающих.
ToDay News Ufa 01:17
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Общество
Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей
Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей.
Политика Сегодня 23:16
Энергетика
Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ
Часть украинцев уже получает завышенные платежные квитанции за использование голубого топлива.
NewInform вчера в 14:14
Общество
В РФ предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
По информации агентства, в разработке новой уголовной статьи принимают участия органы прокуратуры, МВД, СК и ФНС.
Smolnarod.ru 01:59
Армия и оружие
Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком
Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.
ФАН 18:58
Политика
Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки
Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Технологии
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском 16:39
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости 20:10
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Кино
Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»
Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 10:43
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58