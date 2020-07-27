Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным у них было много обсуждений, переговоры оказались продуктивными. Об этом заявил президент США на пресс-конференции.

Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 157

Космос Грибок из Чернобыля защищает астрономов от космического излучения Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета отметили, что тонкий образец гриба Cryptococcus neoformans способен блокировать и поглощать два процента космических лучей, попадающих на него. 1

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 250

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 519

Здоровье Еще 59 случаев ковида зарегистрировано на Сахалине В Сахалинской области 59 случаев заболевания коронавирусом: 35 — обратившиеся с ОРВИ 24 — контактные по ранее заболевшим 50 человек выписаны. 5

Наука Представления о мозге опровергли ученые из Израиля Как сообщает ToDay News Ufa, раньше считалось, что плотность нейронов в человеческом мозге гораздо плотнее, чем у других млекопитающих. 30

Общество Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей. 46

Энергетика Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ Часть украинцев уже получает завышенные платежные квитанции за использование голубого топлива.

Политика Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 13

Общество Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке «Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства. 17

Экономика В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости. 350

Общество В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин. 6

Технологии Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России. 10

Кино Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак» Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак». 38