Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп назвал «очень продуктивными» телефонные переговоры с Путиным

Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным у них было много обсуждений, переговоры оказались продуктивными. Об этом заявил президент США на пресс-конференции.
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Трамп оценил переговоры с Путиным

RT на русском16:20

Трамп назвал «очень продуктивным» недавний разговор с Путиным

Коммерсантъ18:03

Трамп рассказал о «продуктивных» переговорах с Путиным

Lenta.ru17:19

Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными

Известия16:32

Трамп счел разговор с Путиным очень продуктивным

РБК18:31

Трамп считает очень продуктивным свой недавний телефонный разговор с Путиным

ТАСС16:19

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Газета.Ru16:14
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Пятого августа с Землей сблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров (что сопоставимо с размером футбольного поля - ред.), об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
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Общество

Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи на субботнем несанкционированном митинге в Хабаровске, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в Instagram.
РИА Новости 22:16
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Космос

Грибок из Чернобыля защищает астрономов от космического излучения

Ученые из Университета Джонса Хопкинса и Стэнфордского университета отметили, что тонкий образец гриба Cryptococcus neoformans способен блокировать и поглощать два процента космических лучей, попадающих на него.
Экология Регионов вчера в 11:27
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Армия и оружие

Учения мотострелков двух соединений ВВО стартовали на Дальнем Востоке

Интерфакс - Россия вчера в 22:51
Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
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Здоровье

Еще 59 случаев ковида зарегистрировано на Сахалине

В Сахалинской области 59 случаев заболевания коронавирусом: 35 — обратившиеся с ОРВИ 24 — контактные по ранее заболевшим 50 человек выписаны.
Сахалин.Инфо вчера в 08:04
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Наука

Представления о мозге опровергли ученые из Израиля

Как сообщает ToDay News Ufa, раньше считалось, что плотность нейронов в человеческом мозге гораздо плотнее, чем у других млекопитающих.
ToDay News Ufa 01:17
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
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Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
8
Общество

Делягин заявил о скором обвале доллара до 50 рублей

Российский экономист Михаил Делягин рассказал, что в ближайшие недели на фоне обострения внутриполитической обстановки в США курс доллара может обвалиться до 50 рублей.
Политика Сегодня 23:16
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Энергетика

Украинцев предупредили об очередном повышении цен на газ

Часть украинцев уже получает завышенные платежные квитанции за использование голубого топлива.
NewInform вчера в 14:14
Происшествия

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС 13:29
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Общество

В РФ предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

По информации агентства, в разработке новой уголовной статьи принимают участия органы прокуратуры, МВД, СК и ФНС.
Smolnarod.ru 01:59
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Армия и оружие

Видео испытания «уничтожителя» Крымского моста оказалось фейком

Запись испытаний украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» является подделкой, заявил проанализировавший ее капитан 1-го ранга запаса Юрий Трифоненков.
ФАН 18:58
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Политика

Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Что готовят в Кремле Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК 23:00
Происшествия

Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован

Коммерсантъ 14:59
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
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Технологии

PlayStation 5 может получить сменный корпус

News.ru 15:06
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Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

RT на русском 16:39
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM 21:10
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Общество

Заболевшая коронавирусом медсестра заявила о странном симптоме

News.ru 21:31
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак

Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости 20:10
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Технологии

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России

Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией

Lenta.ru 05:57
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Кино

Netflix снимет приквел сериала «Ведьмак»

Netflix на официальной странице в Twitter опубликовала анонс приквела фэнтезийного сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 10:43
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Здоровье

Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса

Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
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