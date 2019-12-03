Напомним, Макрон сказал в интервью изданию The Economist, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его мнению, ЕС больше не рассчитывает на военное покровительство США.

Трамп назвал опасными для Франции слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

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