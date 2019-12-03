Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineТрамп назвал опасными для Франции слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Напомним, Макрон сказал в интервью изданию The Economist, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его мнению, ЕС больше не рассчитывает на военное покровительство США.
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Трамп оценил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Столтенберг оспорил заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Трамп о Макроне: «Смотрю на него и вижу, что ему нужна защита»

REGNUM06:26

Трамп обиделся, а в Кремле предложили не думать о частях тела: Оскорбительные слова Макрона оценили в США и России

Царьград05:27
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Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Армия и оружие

Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»

"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
ТАСС 06:46
Политика

В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:53
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
RT на русском 03:09
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости 07:56
Политика

Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Известия 08:31
Политика

Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
RT на русском 06:48
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Гаджеты

Xiaomi Redmi K30 продемонстрировали на новом официальном постере

Дни24 03:15
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
ТАСС 06:59
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Кино

Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Газета.Ru 02:57
Общество

Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях

Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Lenta.ru 07:42
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Хоккей

Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости 08:41
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Политика

Премьер-министр Финляндии уходит в отставку

Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Национальная служба новостей 05:33
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС 05:00
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Происшествия

Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы

РИА Новости 05:44
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

Хайтек+ вчера в 03:11
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Финансы

Доллар и евро начали активно расти в цене

Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Экспресс газета вчера в 22:30
Происшествия

Главаря тамбовской ОПГ Барсукова перевезли в кировскую колонию

Piter.tv 06:50
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Культура

Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Россия – Культура 03:10
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