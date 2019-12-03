Политика
БИЗНЕС OnlineТрамп назвал опасными для Франции слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Напомним, Макрон сказал в интервью изданию The Economist, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». По его мнению, ЕС больше не рассчитывает на военное покровительство США.
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Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Политика
В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО
«Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».
Политика
Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Общество
Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях
Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
Происшествия
Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова
Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Хоккей
Капризов вошел в состав сборной России на Кубок Первого канала
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов и форвард столичного "Динамо" Вадим Шипачев вошли в состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура - Кубок Первого канала, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Экономика
Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
Политика
Премьер-министр Финляндии уходит в отставку
Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
Технологии
Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Финансы
Доллар и евро начали активно расти в цене
Доллар и евро начали активно расти в цене Курс валюты на сегодня.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Культура