Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. По его мнению, «никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция».
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Трамп назвал слова Макрона о «смерти мозга НАТО» оскорбительными

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