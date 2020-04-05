Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал основу экономического благосостояния России

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Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.
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Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти

Эхо Москвы21:07

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Lenta.ru20:34
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