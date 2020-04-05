Энергетика
Lenta.ruТрамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.
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Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Энергетика
«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию
«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Общество
Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг
Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
Происшествия
В Приморье привлекут к ответственности автора фейка о коронавирусе
Жителя Уссурийска, распространившего фейковое видео о якобы заражении коронавирусом сотрудников местного предприятия, привлекут к уголовной ответственности, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Здоровье
Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Сотрудники полиции Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Хоккей
Овечкин назвал трех игроков НХЛ, впечатливших его больше всего
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хоккеистов НХЛ, произведших на него наибольшее впечатление.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Происшествия
Кировский вице-губернатор арестован
В субботу суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Авто
Появились изображения нового Nissan X-Trail
На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Здоровье
Еще три жителя Алтайского края оказались с коронавирусом
В субботу, 4 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Алтайском крае сообщил, что еще у трех человек в регионе выявлен коронавирус.
Общество
United Airlines отменит 90% рейсов в Нью-Йорке и Нью-Джерси
До 90% рейсов в аэропорты "Ньюарк" в Нью-Джерси и "Ла Гуардиа" в Нью-Йорке временно отменит авиакомпания United Airlines на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Елизавета II обратится к населению из-за пандемии коронавируса
Королева Елизавета II в связи с пандемией коронавируса записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций.
Авто
Aurus Komendant в первый раз вышел на тесты
Пандемия коронавируса никак не повлияла на испытания внедорожника Aurus Komendant.
Наука
Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком
Армия и оружие
СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне
Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
Наука
Назван главный элемент для лекарства против рака
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.