Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России, передает «Интерфакс». По словам американского президента, большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти.

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Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.

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