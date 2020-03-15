Политика
Lenta.ruТрамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.
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Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России, передает «Интерфакс». По словам американского президента, большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти.ФАНвчера в 22:18
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Шоу-бизнес
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
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Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении в регионе режима карантина на срок до 12 апреля, сообщает администрация края.
Общество
Елизавета II готовится выступить со специальным обращением к подданным
Королева Елизавета II, которая соблюдает режим самоизоляции, сегодня выступит со специальным обращением к подданным.
Общество
Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье
Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса
Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
Общество
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Здоровье
Врач, защити себя сам. Медики в России отмечают нехватку специальных защитных средств
В марте на сайте Change.org медики Ярославской области потребовали обеспечения средствами индивидуальной защиты.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Здоровье
В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Политика
Кремль сообщил о продлении дистанционной работы Путина
В Кремле сообщил о продлении дистанционной работы Владимира Путина.
Общество
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина
Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Здоровье
Отделения краевой инфекционной больницы закрыли на карантин
С сегодняшнего дня, 5 апреля, и до снятия всех рисков для пациентов и персонала отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыты на карантин.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Экономика
Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Единоборства
Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона
Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Армия и оружие
АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Происшествия
Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции
Иисуса Воробьева, которого задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве во время выгула собаки, отпустили из Пресненского ОМВД.
Общество
В ВОЗ назвали «самый явный» симптом коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
Общество
В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус
Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
Политика
Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом
Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
Футбол
УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов до 3 августа
Ранее глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 должен завершиться не позднее 3 августа.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.