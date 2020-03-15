Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал основу экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.
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Трамп рассказал об основе экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России, передает «Интерфакс». По словам американского президента, большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти.
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Трамп уверен, что Москва и Эр-Рияд найдут общий язык на тему нефти

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Трамп про нефть: «они уничтожат сами себя, если не договорятся»

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Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Lenta.ruвчера в 20:34

Трамп назвал основу экономики России

Deita.ru04:45

Трамп рассказал об основе экономического благосостояния России

ФАНвчера в 22:18

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп уверен, что РФ и Саудовская Аравия достигнут соглашения по объемам нефтедобычи

iReactor07:18
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Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

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Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
ProstoProSport 07:12
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о продлении в регионе режима карантина на срок до 12 апреля, сообщает администрация края.
Коммерсантъ 06:45
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Радиационный фон в Чернобыле превысил норму в 16,5 раза из-за пожара

Lenta.ru 10:12
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Елизавета II готовится выступить со специальным обращением к подданным

Королева Елизавета II, которая соблюдает режим самоизоляции, сегодня выступит со специальным обращением к подданным.
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Салоны красоты с медлицензией смогут работать в Москве и Подмосковье

Салоны красоты с лицензией на оказание медицинских услуг смогут работать в Москве и Подмосковье во время режима всеобщей самоизоляции из-за опасности распространения коронавируса нового типа, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина и постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Газета.Ru 03:11
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ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
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В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области

В жилом доме в посёлке Елатьма Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
RT на русском вчера в 20:22
Здоровье

Врач, защити себя сам. Медики в России отмечают нехватку специальных защитных средств

В марте на сайте Change.org медики Ярославской области потребовали обеспечения средствами индивидуальной защиты.
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Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
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Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Здоровье

В РФ заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом

Взрывной рост числа зараженных коронавирусом в России удается сдерживать, благодаря принятыми властями мерами.
Piter.tv 08:35
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Кремль сообщил о продлении дистанционной работы Путина

В Кремле сообщил о продлении дистанционной работы Владимира Путина.
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Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Екатеринбург-ТВ 05:40
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Отделения краевой инфекционной больницы закрыли на карантин

С сегодняшнего дня, 5 апреля, и до снятия всех рисков для пациентов и персонала отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыты на карантин.
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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

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Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
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Экономика

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости 10:14
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Белоруссия предложила UFC провести бой Хабиба и Фергюсона

Белоруссия сделала UFC официальное предложение о предоставлении места для проведения турнира, на котором должны подраться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие

АПЛ «Северодвинск» установила рекорд во время учебной стрельбы

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" во время учебной стрельбы ракетой "Калибр" по полигону в Архангельской области установила рекорд Вооруженных сил РФ, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 10:32
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
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Выгуливавшего собаку на Патриарших прудах отпустили из отдела полиции

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РБК 01:35
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В ВОЗ назвали «самый явный» симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1" "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", — заявила Харрис.
РИА Новости 10:50
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В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:32
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Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
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Общество

Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса

О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
РБК вчера в 16:30
Футбол

УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов до 3 августа

Ранее глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 должен завершиться не позднее 3 августа.
РИА Новости 10:51
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
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