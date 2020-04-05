Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.

Экономика ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Здоровье Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.

Общество Россияне отказались от свежих фруктов из-за коронавируса Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что граждане России стали меньше покупать свежих фруктов и овощей.

Общество Минпромторг предлагает открыть строительные магазины Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

Политика В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.