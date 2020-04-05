Энергетика
Lenta.ruТрамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.
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Комментарии
Общество
На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Камчатском крае подтверждены первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональное правительство.
Здоровье
Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений
Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Общество
Пилотное применение новых тестов на коронавирус могут начать в апреле
Пилотное применение новых экспресс-тестов для диагностики коронавируса планируется запустить в Москве и Подмосковье в апреле.
Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Происшествия
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Собянин выступил против идеи выплат из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
Наука
Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
В Новосибирской области официально продлили режим самоизоляции до мая
Предыдущее постановление губернатора региона было продлено и уточнено. Продлеваются все ограничения по перемещению людей, принятые ранее.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Общество
Россияне отказались от свежих фруктов из-за коронавируса
Основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что граждане России стали меньше покупать свежих фруктов и овощей.
Общество
«Сбербанк» рассказал о графике работы отделений в апреле
Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
В Москве утвердили штрафы за нарушение режима изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Политика
В Раде осудили санкции Украины против Белоруссии
Решение Киева присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии показывает отсутствие совести у украинской исполнительной власти, пояснил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен карантин для пожилых людей
"Люди, которые приходят к пожилым, должны сохранять дистанцию и должны носить маски, чтобы их не заразить, но изолировать от социального контакта пожилых людей - это верный путь к тому, чтобы их состояние резко ухудшилось, и психологическое, и физическое", - добавил Эйдельман.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.