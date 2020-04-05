Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп назвал основу экономического благосостояния России

Президент США Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России. Его слова передает «Интерфакс». По мнению американского лидера, очень большая часть российского экономического благосостояния кроется в нефти.
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Дональд Трамп уверен, что экономическое благосостояние России зиждется на нефти

NewInform07:45

Трамп уверен, что РФ и Саудовская Аравия достигнут соглашение по объемам нефтедобычи

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Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти

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Трамп рассказал об основе экономического благосостояния России

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Трамп про нефть: «они уничтожат сами себя, если не договорятся»

Pravda.Ru07:11

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Lenta.ruвчера в 20:34
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Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
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Третий пациент умер от коронавируса в Петербурге

В Петербурге третий человек умер от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Сегодня в городе заболели 20 человек, в области — 10.
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Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка

Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
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Оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса раскрыл возраст новых заразившихся в Москве.
Lenta.ru 07:27
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Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Обращения Путина Ранее в телеобращении Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
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На последней стадии коронавирус поражает все органы

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
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Певица показала в Инстаграм свой округлившейся живот и, судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
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В Канаде предложили превратить стадионы НХЛ в больницы и морги

Доктор Алан Драммонд, представляющий Канадскую ассоциацию врачей скорой помощи, предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 07:16
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
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Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
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Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
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Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости 02:26
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От Собчак и Богомолова ждут рождения «корониала»

Поклонники Собчак не сомневаются: у телеведущей родится корониал — именно такое название уже придумали врачи для детей, зачатых во время карантина.
НТВ 04:50
Политика

Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
РБК 07:33
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Продуктовые магазины сокращают режим работы

Некоторые магазины сети "Пятерочка" (наряду с "Перекрестком" и "Каруселью" входит в X5 Retail Group), которые ранее были открыты круглосуточно, сократили время работы, обратил внимание "Ъ".
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Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Транспорт

Белоруссия отменила все поезда в Москву

«Белорусская железная дорога» (БЖД) временно отменила два оставшихся поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Политика

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Общество

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
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Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Здоровье

На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
Армия и оружие

Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски

В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Военное дело 03:01
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