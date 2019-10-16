Армия и оружие
БИЗНЕС OnlineТрамп назвал отличной новость о российской помощи Сирии
Российская помощь Сирии не угрожает безопасности и интересам США, заявил сегодня президент США Дональд Трамп.
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Общество
Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения
На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили.
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Кино
Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»
«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Спорт
Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт
В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Экономика
Углеродные налоги пошли на выброс
На деле низкий рост экономики РФ делает вопрос нейтральным для всех: вероятность того, что Россия в ближайшие годы станет резко наращивать выбросы парниковых газов, очень невелика, и сам по себе законопроект Минэкономики этого не изменит.
Общество
Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид
Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась позвать Гузееву на поминки
Вдова известного актера Николая Караченцова прокомментировала высказывание Ларисы Гузеевой, которая высмеяла ее поведение, и отметила, что не собирается звать актрису и телеведущую на поминки по мужу.
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Авто
Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge
Технологии
Wargaming показала свою реализацию трассировки лучей для WoT
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Армия и оружие
США пригрозили Турции новыми санкциями из-за Сирии
Глава американского минфина Стивен Мнучин рассказал, что турецкая сторона может получить новые санкции, если не прекратит военную операцию в Сирии, передает РИА "Новости".
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
Гаджеты
Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone
Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе
На днях и Кейт Бекинсейл опубликовала в социальную сеть селфи в зеркало и продемонстрировала свою идеальную фигуру.
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Общество
Минстрой изменит нормы для защиты детей от падений из окон
Во избежание падений детей из окон Минстрой РФ изменит правила по строительству многоэтажных домов: теперь при планировке здания все окна будут оснащаться замками.
Общество
Жилье российских коррупционеров могут выставить на торги
Минэкономразвития предложило продавать апартаменты чиновников, уличенных как в получении, так и даче взяток.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА из Ростова
Экономика
В НСО депутаты требуют от кабмина обосновать рост тарифов на капремонт
Идею повышения тарифов на капитальный ремонт не поддержали и депутаты Олег Сметанин, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов.
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Политика
Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию
Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.