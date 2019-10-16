Армия и оружие

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineТрамп назвал отличной новость о российской помощи Сирии

Российская помощь Сирии не угрожает безопасности и интересам США, заявил сегодня президент США Дональд Трамп.
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За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Известия вчера в 19:26
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Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
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