Политика
ИнтерфаксТрамп назвал «отличным возвращением» успех Байдена в «супервторник»
Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Происшествия
Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
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Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Футбол
Хусаинов: игрок ЦСКА играл рукой, а не мяч в неё попал. Это пенальти
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды матча 1/4 финала Кубка России "Спартак" — ЦСКА (3:2).
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Петр Ян и Марлон Мораес возглавят турнир UFC в Казахстане
Претендентский поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Марлоном Мораесом станет главным событием дебютного мероприятия UFC в Казахстане, которое состоится 13 июня на «Астана-Арене» в Нур-Султане.
Общество
Путин объяснил разницу между стабильностью и застоем
Главная разница между экономической стабильностью и застоем заключается в том, что стабильность является базой для развития, а застой — по сути, движение назад и отказ от развития.
Общество
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В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам россиян
Более половины (58 процентов) россиян допускает просрочку по кредитам из-за финансовых трудностей.
Здоровье
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Семь россиян с Diamond Princess прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Общество
Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
Хоккей
Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»
В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Кейн хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.com.
Музыка
На Ural Music Night выступят мировые звезды фолк-рока и этноджаза
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Экономика
«Известия»: в России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России может появиться единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Экономика
ПИК нашла первых покупателей франшизы на свои технологии
ПИК продала первые франшизы на использование своих технологий, рассказал «Ведомостям» вице-президент по проектированию и развитию франшиз группы Алексей Алмазов.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Шоу-бизнес
Барановская разместила нежный снимок с младшим сыном
Телеведущая подписала снимок в соцсети коротко — «Люблю». Телеведущая Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram любимого мужчину.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Политика
В Бурятии утвердили министра экономики
В Бурятии утвердили министра экономики. В Народном Хурале согласовали кандидатуру Екатерины Кочетовой.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.