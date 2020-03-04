Политика
ИнтерфаксТрамп назвал «отличным возвращением» успех Байдена в «супервторник»
Президент США Дональд Трамп, комментируя предварительные результаты праймериз Демократической партии, раскритиковал сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, а также назвал успехи экс-вице-президента Джо Байдена "отличным возвращением", передает NBC News.
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Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Политика
Депутаты устроили массовую драку в парламенте Турции
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Общество
СМИ узнали о плане Б мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ планом Б. Документ подписан заместителем мэра по социальным вопросам Анастасией Раковой и был разослан "по инстанциям", сообщили источники Би-би-си.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Авто
В России начались продажи нового Kia Seltos
Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Армия и оружие
В НАТО осудили действия правительственных сил в Сирии
НАТО осуждает бомбардировки, осуществляемые правительственными силами на территории Сирии.
Общество
«Ъ»: ФНС хочет увеличить налоговую нагрузку для крупных рестораторов
Федеральная налоговая служба (ФНС) требует от крупных рестораторов объединить заведения в единый холдинг, чтобы ужесточить налогообложение.
Авто
Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct
Как и ожидалось, в основу LADA XRay Cross Instinct легла топовая комплектация модели с вариатором.
Общество
В ПФР начнут уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
В пресс-службе Минтруда рассказали, что ПФР с 2021 года начнет уведомлять людей о размере их будущей пенсии.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Биатлон
В CAS поступили доказательства подлинности подписей Родченкова
«МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров», — сообщили в комитете.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Экономика
Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам
Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам после того, как будет принят новый законопроект в сфере взыскания, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
В Перу в возрасте ста лет умер бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, сообщил нынешний генсек организации Антониу Гуттериш.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Футбол
Гончаренко рассказал, почему отказался пожать руку Тедеско
В матче 1/4 финала Кубка России московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" в дополнительное время обыграл столичный ЦСКА – 3:2. После игры наставник армейцев Виктор Гончаренко отказался пожать руку тренеру "красно-белых" Доменико Тедеско.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Космос
Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру
Пещера, расположенная на западном склоне марсианского потухшего вулкана Гора Павлина обнаружена учеными NASA на снимке сделанном роботом-разведчиком Марса, вращающегося вокруг его орбиты еще в 2011 году, 1 марта сообщает NASA в своем блоге.
Кино
Режиссер нового фильма о Бэтмене выложил фотографии Бэтмобиля
Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии Бэтмобиля.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
Авто
Автомобили оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД
Происшествия