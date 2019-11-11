с чего всё началось

Трамп подчеркнул, что произошедшее в Боливии является «сигналом» для Венесуэлы и Никарагуа. Глава Белого дома выразил надежду, что отставка Моралеса сделает Западное полушарие «ближе» к демократии, свободе и процветанию, пишет газета «Известия».

Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Никарагуа и Венесуэлы

Экономика В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях при реализации нацпроектов Генеральная прокуратура России нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации национальных проектов, об этом заявил глава надзорного ведомства Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.

Шоу-бизнес Хилария и Алек Болдуин во второй раз потеряли ребенка Несколько часов назад Хилария опубликовала в своем инстаграме видео, на котором говорит, что и эта беременность неудачная: ребенку не суждено появиться на свет.

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Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Авто Цены на автомобили в России растут при падении спроса "Производители могут удержаться на плаву только повышая цены, из-за падения доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши", - считает руководитель "Фаворит Моторс" Владимир Попов.

Политика Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.

Наука Физики впервые показали квантовую природу пептидов Ученые впервые продемонстрировали квантовое поведение молекул пептидов.

Здоровье Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

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Энергетика Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.