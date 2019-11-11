Политика
РБКТрамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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с чего всё началось
«США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.Коммерсантъ15:06
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
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С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.
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Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии.
Российская газета 19:59
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
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Disney запустит собственный аналог онлайн-платформы Netflix
Конгломерат The Walt Disney Company запустит 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, на котором будут доступны множество картин студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные специально для этой платформы, сообщает ТАСС.
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Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.
Российская газета 18:52
Транспорт
В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда
Трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области перекрыта в связи с невозможностью технических служб обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.
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Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Футбол
«Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»
Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.
Спорт день за днем 12:51
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
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Адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение.
Газета.Ru 12:42
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
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Афиша Daily 09 ноября в 07:49
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
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Футбол
Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".
Soccer.ru 11:06
Футбол
УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
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