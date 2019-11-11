с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Общество Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.

Политика Перу пропустит мексиканский самолет, который заберет Моралеса Перу открыло свое воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Культура Малышка из мультика «Маша и Медведь» выросла дерзкой красавицей Девочка из «Маши и Медведя» давно уже выросла — 26 сентября она отметила 18-летие — и стала красавицей.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Экономика Крупнейший инновационный форум пройдет в Петербурге С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.

Политика Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии.

Кино Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».

Технологии Disney запустит собственный аналог онлайн-платформы Netflix Конгломерат The Walt Disney Company запустит 12 ноября собственный онлайн-сервис Disney+, на котором будут доступны множество картин студий Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные специально для этой платформы, сообщает ТАСС.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Политика Трамп обнародует стенограмму разговора с Зеленским на этой неделе Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму своей первой телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшейся в апреле.

Транспорт В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда Трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области перекрыта в связи с невозможностью технических служб обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.

Футбол «Ювентус» решил не наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом» Руководство «Ювентуса» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0), сообщает Goal. com.

Политика Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.

Происшествия Соколову предъявили обвинение в убийстве Адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение.

Общество Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.

Кино Adult Swim показал заставку нового сезона «Рика и Морти» На ютьюб-канале Adult Swim появилась заставка, которая будет открывать серии 4-го сезона мультсериала «Рик и Морти».

Экономика Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.

Футбол Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".