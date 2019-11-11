Политика

РБКРБКТрамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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Дональд Трамп
Эти события служат сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 14:42
с чего всё началось
«США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении
 господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:39, Ашберн
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