с чего всё началось

Эти события служат сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют.

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

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Происшествия Появилось видео из квартиры доцента, обвиняемого в убийстве аспирантки В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как доцент Олег Соколов покупал пилу и скотч в магазине для расчленения 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

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Авто Chery показала фото нового кроссовера Chery Tiggo 7 Китайский автомобильный гигант Chery поделился фотографиями новой версии паркетника Chery Tiggo 7. В свою очередь, официальный дебют долгожданной новинки состоится уже 22 ноября в рамках запланированного автосалона в Гуанчжоу.

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