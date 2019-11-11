Политика
РБКТрамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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Эти события служат сигналом незаконным режимам Венесуэлы и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда восторжествуют.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 14:42
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Шоу-бизнес
Актер Игорь Савочкин госпитализирован
Российский актер Игорь Савочкин госпитализирован. Об этом сообщил «360» сам 56-летний артист.
Телеканал 360° 12:50
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Газета.Ru вчера в 02:46
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
РБК 14:56
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество
Родители историка рассказали о тяжелых отношениях с убитой аспиранткой
Валерий и Людмила Соколовы, родители теперь уже бывшего доцента кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали об их отношениях.
РЕН ТВ 14:18
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Политика
В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
РИА Новости 15:25
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Авто
Представили новую Skoda Octavia
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
SpeedMe 13:02
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье сравнила жизнь с кардиограммой
Анфиса Чехова поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями в нижнем белье.
Дни24 09 ноября в 04:53
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
Трамп готовится пригрозить Эрдогану санкциями за С-400
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Космос
Илон Маск: подготовка к колонизации Марса займёт 20 лет
Чтобы обеспечить колонию всем необходимым, потребуется отправить на планету тысячу кораблей, а подготовка к миссии займёт около 20 лет.
Машины и Механизмы 08 ноября в 20:01
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 09 ноября в 12:27
Наука
Мальчики оказались не лучше девочек в математике
Gorodovoy.spb.ru 09:51