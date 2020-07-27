Политика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными». Об этом он заявил во время пресс-конференции в ответ на вопрос о содержании беседы.
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Трамп назвал телефонный разговор с Путиным «очень продуктивным»

Комсомольская правда17:08

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Известия16:32

Трамп считает очень продуктивным свой недавний телефонный разговор с Путиным

ТАСС16:19

Трамп оценил переговоры с Путиным

RT на русском16:20

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Газета.Ru16:14

Трамп сообщил, что провел продуктивные переговоры с Путиным

Московский Комсомолец16:13

Трамп признал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

РИА Новости16:01
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Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

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World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X

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В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.
Игромания.ру 10:43
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Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

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Общество

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Сахалин.Инфо 18:45
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Китай отказался от газа из России

Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
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Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

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Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
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Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru 10:03
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Общество

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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
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Общество

В «Что? Где? Когда?» произошел конфликт из-за обвинений игрока в домогательствах

Сообщается, что Уварова ранее подготовила ответ на запрос Русской службы Би-би-си о ситуации с обвинениями в домогательствах.
БИЗНЕС Online 12:58
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Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
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Технологии

VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания

Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
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Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину

Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
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Экономика

Оператор Пулково отправил на Кипр более 10 миллиардов рублей дивидендов

В понедельник, 27 июля, стало известно, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов.
Форпост Северо-Запад 13:47
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В октябре в Польше пройдет фестиваль Game Music Festival

Game Music Festival пройдет с 16 по 17 октября.
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Общество

Полиция составила протокол на «Радио Свобода» по статье о фейках

Генпрокуратура 30 апреля обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал, признав содержащуюся в нем информацию о "принудительной эвтаназии" фейковой.
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Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

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Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с чемпионством в Серии А

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По мнению эксперта, с большой долей вероятности может повториться сценарий 1990-го года, когда жители Восточной и Центральной Европы "пересели" на автомобили европейских брендов, забыв о Lada.
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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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