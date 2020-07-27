Политика
ИзвестияТрамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными». Об этом он заявил во время пресс-конференции в ответ на вопрос о содержании беседы.
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Общество
Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников
Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников.
РБК 18:07
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Происшествия
На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки
На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Игры
World of Warcraft: Shadowlands получила квалификацию для Xbox Series X
Будем ждать будущих анонсов, а пока поклонники игры продолжают тестировать Shadowlands. Релиз расширения состоится осенью.
Игромания.ру 10:03
Игры
Провальный тактический шутер Disintegration ждут бесплатные выходные
В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.
Игромания.ру 10:43
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Происшествия
Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен
Известия 14:31
Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо 13:36
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском 16:39
Общество
В «Что? Где? Когда?» произошел конфликт из-за обвинений игрока в домогательствах
Сообщается, что Уварова ранее подготовила ответ на запрос Русской службы Би-би-си о ситуации с обвинениями в домогательствах.
БИЗНЕС Online 12:58
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Технологии
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 13:16
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Певица Виктория Дайнеко уже третий месяц находится в США с ребенком и никак не может покинуть страну.
CT news 06:43
Экономика
Оператор Пулково отправил на Кипр более 10 миллиардов рублей дивидендов
В понедельник, 27 июля, стало известно, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор Пулково) в 2019 году отправила на Кипр 10,25 миллиарда рублей дивидендов.
Форпост Северо-Запад 13:47
Игры
В октябре в Польше пройдет фестиваль Game Music Festival
Game Music Festival пройдет с 16 по 17 октября.
Srnsk 05:24
Общество
Полиция составила протокол на «Радио Свобода» по статье о фейках
Генпрокуратура 30 апреля обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал, признав содержащуюся в нем информацию о "принудительной эвтаназии" фейковой.
Интерфакс 11:39
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
Футбол
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с чемпионством в Серии А
«Ювентус» накануне оформил досрочное чемпионство, выиграв Серию А в девятый раз подряд.
Матч ТВ 17:09
Авто
Сборка российских автомобилей может быть начата на территории Украины
По мнению эксперта, с большой долей вероятности может повториться сценарий 1990-го года, когда жители Восточной и Центральной Европы "пересели" на автомобили европейских брендов, забыв о Lada.
Новые автомобили 01:55
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52