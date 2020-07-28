Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным очень продуктивными
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Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции назвал недавние телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.В источнике
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