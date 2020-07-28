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Трамп назвал телефонные переговоры с Путиным очень продуктивными

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции назвал недавние телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным очень продуктивными.В источнике
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РБК

Трамп счел разговор с Путиным очень продуктивным

РБК18:31
Газета.Ru

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Газета.Ruвчера в 16:14
Lenta.ru

Трамп рассказал о «продуктивных» переговорах с Путиным

Lenta.ru17:19
Известия

Трамп назвал переговоры с Путиным очень продуктивными

Известиявчера в 16:32
RT на русском

Трамп оценил переговоры с Путиным

RT на русскомвчера в 16:20
ТАСС

Трамп считает очень продуктивным свой недавний телефонный разговор с Путиным

ТАССвчера в 16:19
Коммерсантъ

Трамп назвал «очень продуктивным» недавний разговор с Путиным

Коммерсантъ18:03

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
РИА Новостивчера в 13:59
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Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах

За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВвчера в 09:00
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
РБК23:00
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия23:18
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Новый вид жука может помочь с отходами из пластика

По словам ученых, если воспользоваться разлагающим пластик штамм, который был обнаружен в этом исследовании и воспроизвести состав кишечной флоры жука, то вполне вероятно, что можно будет полностью биодеградировать полистирол.
Популярная механикавчера в 05:32